Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
08.12.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Alien: Romulus - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Alien: Romulus [4K Ultra HD Blu-ray]
- Alien: Romulus [Blu-ray]
- John Wick: Kapitel 1-4 [4K Ultra HD Blu-ray]
- John Wick: Kapitel 1-4 [Blu-ray]
- Transformers: One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Transformers: One [4K Ultra HD Blu-ray]
- Transformers: One [Blu-ray]
- Godzilla Minus One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Godzilla Minus One [Blu-ray]
- Robocop - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Robocop - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Robocop - Steelbook [Blu-ray]
- Léon - Der Profi - Definitive Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- In a Violent Nature - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- In a Violent Nature [Blu-ray]
- Alfred Hitchcock 6 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück [Blu-ray]
- Strange Darling - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Trap: No Way Out [4K Ultra HD Blu-ray]
- Red Dawn - Die rote Flut - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Red Dawn - Die rote Flut - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twin Peaks - Der Film - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Freitag der 13. – Jason kehrt zurück [4K Ultra HD Blu-ray]
- African Queen [4K Ultra HD Blu-ray]
- African Queen [Blu-ray]
- Project Silence - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Project Silence [Blu-ray]
- Paris, Texas [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mr. Nice Guy - Mediabook [Blu-ray]
- Fast Charlie [Blu-ray]
- Last Night in Soho - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ein verrücktes Paar & Der dritte Frühling [Blu-ray]
- Die purpurnen Flüsse - Staffel 1-4 [Blu-ray]
- Charmed - Zauberhafte Hexen - Die komplette Serie [Blu-ray]
Musik
- The Alan Parsons Project - Pyramid [Blu-ray]
- The Alan Parsons Project - Pyramid Audiophile Edition [LP]
- Helloween - Live at Budokan [Blu-ray]
- Zappa [Blu-ray/CD]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Venom: The Last Dance [4k Ultra HD Blu-ray]
- Venom: The Last Dance [Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Joker: Folie à Deux [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux [Blu-ray]
- The Crow (2024) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [Blu-ray]
- Sieben - Limited Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
