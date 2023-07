News

ZDF zeigt Live-Konzerte mit HDR

Das ZDF zeigt derzeit zahlreiche Live-Konzerte in HD mit HDR in der ZDF Mediathek. Dabei handelt es sich um insgesamt 13 Konzert-Aufnahmen, die im Rahmen des JazzBaltica-Festivals im Juni 2023 aufgezeichnet wurden.

Verschiedene ZDF Mediathek-Apps wie z.B. für Apple TV 4K oder Fernseher mit HbbTV spielen die HDR-Version im HLG-Format automatisch ab. Die einzelnen Konzerte sind zwischen 58 und 129 Minuten lang und sollen bis zum Juni 2028 in der ZDF Mediathek mit HDR und Stereo-Ton zum Abruf verfügbar sein.

Das ZDF hatte bereits 2019 auch eine Ausstrahlung seines linearen TV-Programms in 1080p mit HDR in Aussicht gestellt. Daraus ist aber bislang noch nichts geworden. Stattdessen hat der Sender in erster Linie die Mediathek technisch optimiert und bietet dort auch einzelne Sendungen in Ultra HD zum Abruf an.

