HBO-Serie "Tokyo Vice" bald auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht die HBO-Serie "Tokyo Vice" im September auf Blu-ray Disc. Die von Michael Mann produzierte erste Staffel der Krimi-Serie mit Ansel Elgort und Ken Watanabe erscheint am 15.09.2023 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Als Bonus-Material sind die Specials "The Craft", "Rituals of the Unterworld", "Creating the World", "Script to Screen", "Spotlight" und "Getting into Character" geplant.

Eine zweite Staffel von "Tokyo Vice" wurde bereits in Auftrag gegeben.

