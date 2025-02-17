News

"Woodoo - Die Schreckensinsel der Zombies" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Nameless Media hat "Woodoo - Die Schreckensinsel der Zombies" (Zombi 2) auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Der Horror-Thriller von Lucio Fulci aus dem Jahr 1979 wird als Mediabook inklusive Bonus Blu-ray und Soundtrack-CD mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

