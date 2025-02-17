News

Audio Reference übernimmt Vertrieb von Meridian Audio in Österreich

Der Hamburger Distributor und unser "Vertrieb des Jahres" Audio Reference übernimmt den Vertrieb von Meridian Audio in Österreich. Eigens entwickelte, innovative Technologien, insbesondere die hochpräzise Signalverarbeitung, erstklassige Handwerkskunst und ein einzigartiges Design zeichnen den britischen High-End-Hersteller bereits seit der Gründung im Jahr 1977 aus. Ob die eleganten, vollaktiven Standlautsprecher DSP9 oder der luxuriöse kompakte Streaminglautsprecher Ellipse – jedes Meridian Audio-System ist ein Statement für herausragenden Klang und wird in der eigenen Manufaktur in England gefertigt. Vom Platinenlayout bis zur Endmontage. Nicht umsonst genießt man als Pionier der digitalen Audiotechnologie weltweit einen exzellenten Ruf und entwickelt auch die gesamte Streaming-Technologie, die Meridian Audio Control App und alle Softwarekomponenten vollständig selbst.

„Wir vertreiben seit Jahren Meridian Audio äußerst erfolgreich in Deutschland und erleben eine stetig wachsende Nachfrage nach diesen außergewöhnlichen Audiolösungen. Mit der Expansion des Vertriebs nach Österreich bieten wir nun auch dort den Zugang zu einer der renommiertesten High-End-Marken weltweit. Meridian Audio steht für kompromisslose Klangqualität, herausragende Verarbeitung und zukunftssichere Technologie – ein Investment in akustische Perfektion.“, kommentiert Audio Reference CEO Mansour Mamaghani.

