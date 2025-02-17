News

Tracy Chapman-Debüt-Album erscheint als "35th Anniversary" Vinyl-LP-Edition (Update)

Elektra veröffentlicht das Debüt-Album von Tracy Chapman aus dem Jahr 1988 als "35th Anniversary" Vinyl-LP-Neuauflage. Die lange Zeit nur gebraucht neben der Elektra-Ausgabe auch als Pressung vom AMIGA-Label der DDR erhältliche Schallplatte erscheint am 04.04.2025 als 180 Gramm-LP-Jubiläums-Edition. Neben der schwarzen Standard-Version erscheint die LP auch als "Opaque Oxblood Red Vinyl"-Sonderausgabe sowie als exklusive "Transparent Orange Vinyl"-Edition bei jpc.de.

Die Jubiläums-Neuauflage wurde von Tracy Chapman und dem ursprünglichen Produzenten des Albums, David Kershenbaum, auf Basis des analogen Original-Masters für die Veröffentlichung vorbereitet, von Bernie Grundman gemastert und auf 180-Gramm-Vinyl gepresst. Die Schallplatte enthält auch eine Beilage mit übersetzten Song-Texten.

Update: Die einfache LP-Ausgabe ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Tracklisting "Tracy Chapman"

Seite A

Anzeige

Talkin’ Bout A Revolution (2:38)

Fast Car (4:58)

Across The Lines (3:22)

Behind The Wall (1:46)

Baby Can I Hold You (3:16)

Seite B

Mountains O’ Things (4:37)

She’s Got Her Ticket (3:54)

Why? (2:01)

For My Lover (3:15)

If Not Now… (2:55)

For You (3:09

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.