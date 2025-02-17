Tracy Chapman-Debüt-Album erscheint als "35th Anniversary" Vinyl-LP-Edition (Update)
Elektra veröffentlicht das Debüt-Album von Tracy Chapman aus dem Jahr 1988 als "35th Anniversary" Vinyl-LP-Neuauflage. Die lange Zeit nur gebraucht neben der Elektra-Ausgabe auch als Pressung vom AMIGA-Label der DDR erhältliche Schallplatte erscheint am 04.04.2025 als 180 Gramm-LP-Jubiläums-Edition. Neben der schwarzen Standard-Version erscheint die LP auch als "Opaque Oxblood Red Vinyl"-Sonderausgabe sowie als exklusive "Transparent Orange Vinyl"-Edition bei jpc.de.
Die Jubiläums-Neuauflage wurde von Tracy Chapman und dem ursprünglichen Produzenten des Albums, David Kershenbaum, auf Basis des analogen Original-Masters für die Veröffentlichung vorbereitet, von Bernie Grundman gemastert und auf 180-Gramm-Vinyl gepresst. Die Schallplatte enthält auch eine Beilage mit übersetzten Song-Texten.
Update: Die einfache LP-Ausgabe ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
Tracklisting "Tracy Chapman"
Seite A
Talkin’ Bout A Revolution (2:38)
Fast Car (4:58)
Across The Lines (3:22)
Behind The Wall (1:46)
Baby Can I Hold You (3:16)
Seite B
Mountains O’ Things (4:37)
She’s Got Her Ticket (3:54)
Why? (2:01)
For My Lover (3:15)
If Not Now… (2:55)
For You (3:09
