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WLAN für Garage und Garten: Lösungen fürs vernetzte Zuhause von devolo

Bildquelle: devolo

Das vernetzte Zuhause endet nicht mehr an der Hauswand: Wallboxen, Sicherheitskameras, smarte Garagentore oder Mähroboter benötigen auch in Garage und Garten eine stabile Internetverbindung. In einer aktuellen Pressemeldung zeigt der Netzwerkspezialist devolo verschiedene Lösungen, um das Heimnetz über das Haus hinaus zu erweitern.

Eine Möglichkeit ist die Anbindung der Garage über Powerline-Technik. Dabei werden Daten über die vorhandene Stromleitung übertragen. Powerline-Adapter werden in Steckdosen gesteckt und verbinden Geräte per LAN oder WLAN mit dem Heimnetz. Diese Lösung eignet sich besonders, wenn dicke Wände oder große Entfernungen das WLAN-Signal stark abschwächen oder das Verlegen von Netzwerkkabeln zu aufwendig wäre.

Alternativ lassen sich WLAN-Repeater einsetzen, um die Reichweite des bestehenden Funknetzes zu erhöhen. Wichtig ist dabei die richtige Platzierung, da Repeater nur die Signalqualität weitergeben können, die sie selbst vom Router empfangen.

devolo bietet für beide Szenarien passende Produkte an, darunter Powerline-Starterkits der Magic-Serie sowie WLAN-Repeater in verschiedenen Leistungsklassen. Für den Powerline-Einstieg empfiehlt sich beispielsweise das devolo Magic 1 LAN Starter Kit (109,90 Euro) mit einem Gigabit-LAN-Anschluss oder das devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit (129,90 Euro) mit einem besonders kompakten WLAN-Adapter. Für anspruchsvollere Setups ist das devolo Magic 2 WiFi 6 next Starter Kit (269,90 Euro) mit WLAN-6-Power und zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen eine sehr gute Wahl. Hier hatten wir auch die aktuelle Variante im Test:

Zur Erweiterung der Signalreichweite per Repeater empfehlen sich der devolo WiFi 6 Repeater 3000 (104,90 Euro) oder der kostengünstige devolo WiFi 5 Repeater 1200 (64,90 Euro).

Alle aktuellen Geräte sind miteinander kompatibel und lassen sich zu einem individuell erweiterbaren Heimnetz kombinieren.

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