TEST: devolo Magic 2 WiFi 6 next - Powerline-Flaggschiff im Multiroom Kit

Für noch höhere Geschwindigkeiten, Stabilität und Zuverlässigkeit haben die Netzwerk-Spezialisten aus Aachen im Sommer ein neues Powerline-Flaggschiff vorgestellt. Mit dem Magic 2 WiFi 6 next werden WLAN-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 Mbit/s möglich - mehr geht kaum! Dabei leitet die Powerline-Technologie G.hn des neuen Magic-Adapter die Signale verlässlich durch Wände und Decken, so der Hersteller. In Verbindung mit der inzwischen bewährten Mesh-Technologie entsteht ein stabiles, reichweitenstarkes und schnelles WLAN zuhause.

Die neuen Module sind in verschiedenen Paketen erhältlich. Der einzelne Adapter eines devolo Magic 2 WiFi 6 next kostet 209,90 Euro. Für das Starter Kit mit zwei Adaptern muss man mit 269,90 Euro rechnen und für größere Wohnflächen hält devolo das Multiroom Kit bereit. Gleich drei Adapter gibt es hier zum Preis von 469,90 Euro. Der Hersteller gewährt eine Garantie von drei Jahren

Funk-Netzwerk mit bis zu 3.000 Mbit/s

devolo setzt auf nachhaltige Verpackung aus recyceltem Papier

Mittig der LAN-Adapter, die WLAN-Adapter sind links und rechts davon verstaut

Nicht einmal fünf Jahre ist es her, da waren wir noch bei Brutto-Geschwindigkeit von rund 300 Mbit/s. Inzwischen liefert die Technologie aus Aachen die bis zu 10-fache Geschwindigkeit bei der drahtlosen Datenübertragung. Allerdings sind auch die Anforderungen ans Heimnetzwerk eklatant gestiegen. Videokonferenzen im Home-Office, unterbrechungsfreies Video-Streaming in hoher Qualität, flinkes Online-Gaming mit kurzer Verzögerung - allen WLAN-Teilnehmern, unterschiedlicher Generationen, im Haus muss das Netzwerk gerecht werden. Dabei soll es nicht nur schnell, sondern auch betriebssicher und stabil sein.

Der Bewegung der vielen Daten begegnet devolo mit maximaler WLAN-Geschwindigkeit. Erfreulicherweise bleiben die handlichen Adapter bezüglich ihrer Abmessungen recht kompakt. Wir haben zum Beispiel, sowohl in der Redaktion als auch privat, bereits seit langer Zeit devolo DLAN 1200+ sowie DLAN 1200+ WiFi ac im Einsatz. Diese verrichten bald 10 Jahre ihren Dienst und sorgen immer noch für ein stabiles Netz. Die Dimensionen der Geräte sind identisch geblieben, auch wenn die neuen Modelle nochmal deutlich höhere Geschwindigkeiten realisieren.

Auch gegenüber dem Vorgängermodell, das mit 1.800 Mbit/s bereits eine sehr flinke Datenübertragung realisiert, sind 3.000 Mbit/s nochmal eine deutliche Steigerung. Die konsequente Weiterentwicklung für anspruchsvolle Anwender, deren WLAN-Powerline-Heimnetz nicht schnell genug sein kann. Die einfache Installation und der Bedienkomfort bleibt unverändert, spricht devolo. Zudem sind die neuen Modelle natürlich ohne Kompromisse kompatibel mit anderen Adaptern aus der Magic-Produktreihe und lassen sich weiterhin über die devolo Home Network App verwalten.

Drei Adapter sind im devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit enthalten

Kurz möchten wir noch erwähnen, da dies manchmal für Verwirrung sorgt. Die genannten Datendurchsätze sind Brutto-Geschwindigkeiten. Es handelt sich also um theoretische Maximalwerte, die unter optimalen Bedingungen von den Geräten erreicht werden können. Die Geschwindigkeiten auf der Verpackung geben also durchaus Ansatzpunkte für die zu erwartende Performance, 3.000 Mbit/s wird man zuhause in der Praxis aber nicht erreichen. Die tatsächlich nutzbare Geschwindigkeit wird immer darunter liegen, teils erheblich abweichen, und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst.

Dazu gehören die Leitungslängen im Haus, die Anzahl und Qualität der Leitungen sowie auch weitere, angeschlossene Geräte zuhause. Auch unsere erreichten Werte sollte man daher nur als Anhaltspunkt betrachten und nicht fest davon ausgehen, dass man diese dann in jedem Fall auch zuhause selbst realisieren kann. Zu unterschiedlich ist der Aufbau und die Beschaffenheit einer jeden Elektrik, sei es in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus oder einer Wohnung. Die Abweichungen können groß ausfallen und es ist gut möglich, dass man selbst schnellere Geschwindigkeiten als hier im Test erreicht. Ebenso kann es aber sein, dass man mit weniger Datendurchsatz leben muss. Dieser kleine Disclaimer nur am Rande.

Mesh-Technologie an Bord

Der WiFi key an der Unterseite wird nur benötigt, wenn man kein mit dem Router zusammenhängendes WLAN-Netzwerk aufbaut

Mesh und die Unterstützung von WiFi 6 sorgt zudem mit verschiedenen cleveren Technologien für eine automatische Optimierung der Datenströme.

Mesh ist für die meisten interessierten Anwender vermutlich keine Unbekannte mehr. Das Mesh-System bezeichnet ein Funknetzwerk, welches aus mehreren "Hotspots" besteht, die miteinander automatisch kommunizieren und ein (nomen est omen) engmaschiges vernetztes WLAN aufbauen. Dieses Drahtlosnetzwerk verfügt dann über smarte Zusatzfunktionen. Von den neuen Magic 2 WiFi 6 next Adaptern werden folgende Mesh-Features unterstützt:

Airtime Fairness: automatische Verwaltung des WLAN-Netzwerks, indem schnellen Endgeräten mehr Verbindungszeit als bei älteren WLAN-Standards zur Verfügung gestellt wird, um die Performance des gesamten Netzwerks zu maximieren

Accesspoint Steering: Ermöglicht eine unterbrechungsarme Verbindung bei mehreren WLAN-Zugangspunkten. Der Vorteil zeigt sich, wenn Nutzer sich mit Smartphone, Tablet oder Notebook durch Wohnung oder Haus bewegen. Das Mesh-Netzwerk stellt vollautomatisch sicher, dass das jeweilige Endgerät jederzeit mit dem stärksten Hotspot verbunden ist.

Bandsteering: Verteilt Endgeräte ganz ohne Zutun der Nutzer effizient auf das 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband. So nutzen Verbindungen stets das jeweils am besten geeignete WLAN-Band für eine stabile Verbindung.

Beamforming: ermöglicht eine besonders exakte Ansteuerung der Endgeräte, so dass eine verbesserte Verbindung zwischen Accesspoint und dem jeweiligen Endgerät hergestellt werden kann

Client Steering: Verbessert das WLAN-Roaming zusätzlich, indem kompatible Endgeräte eigenständig entscheiden, welcher Zugangspunkt die schnellste Verbindung ermöglicht.

Config Sync: Damit werden die WLAN-Konfigurationsdaten auf allen devolo Magic WiFi Access Points synchronisiert. Darüber hinaus können die Zugangsdaten des Routers übernommen werden, so dass nur ein WLAN-Name und ein WLAN-Passwort auf allen Endgeräten gespeichert werden muss.

Bidirektionales Multi-User-MIMO (MU-MIMO): Über die Mehrantennentechnik der Sende- und Empfangseinheiten ist es möglich, gleichzeitig verschiedene Datenströme an unterschiedliche Clients zu senden und von diesen zu empfangen. Ein entscheidender Vorteil für Haushalte, in denen regelmäßig mehrere Real-Time-Internetdienste gleichzeitig genutzt werden.

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access): OFDMA ist das bedeutendste Merkmal von WiFi 6 und eine komplementäre Übertragungsmethode zu MU-MIMO. Die Modulationstechnologie nutzt die verfügbaren Frequenzen effizienter als ältere WLAN-Generationen. Die Funkkanäle werden dazu in kleinere Frequenzbereiche unterteilt, so dass mehrere Anwendungen oder Clients gleichzeitig auf einem Kanal kommunizieren können und kleine Datenpakete schneller übertragen werden.

Schließlich gibt es auch Maßnahmen zur Energieeinsparung. Mit einer Target Wake Time kann man Geräte, die gerade nicht auf eine konstante Funkverbindung angewiesen sind, länger im Zustand eines geringen Verbrauchs belassen. Mit der devolo PowerSafe Technologie spart man zusätzlich, indem die Magic-Adapter automatisch in einen Energiesparmodus wechseln, wenn die Powerline-Verbindung nicht benötigt wird.

Powerline und WiFi 6 in Kombination für maximale Performance

Links einer der Magic WiFi-Adapter, rechts der Magic Lan-Adapter

Der LAN-Adapter wird per Ethernet-Schnittstelle mit dem Router verbunden

Ein LAN-Kabel ist auch im Lieferumfang enthalten

Die nahtlose Verknüpfung des schnellen WLAN-Standards mit den sonstigen Vorteilen der Powerline-Technologie ist ein erheblicher Vorteil gegenüber anderen WiFi-6-Geräten. Die Kommunikation mit drahtlosen Endgeräten erfolgt über das WLAN-Netzwerk, die Kommunikation der devolo Adapter untereinander hingegen läuft über die Stromleitungen. Die Verbindung mit den Endgeräten gelingt also ohne Kabel, das Heimnetzwerk als Basis profitiert aber von der Kabelanbindung.

Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn mehrere Etagen oder größere Distanzen überbrückt werden müssen, z.B. in einem eher weitläufigen Zweifamilien-Haus am Hang (drei Etagen) mit Einliegerwohnung und externer Garage, wie es auch hier im Test der Fall ist. Die Betondecken auf jeder Geschossebene, Massivbauweise mit 35cm bzw. 11cm Ziegel sowie auch die Wasserleitungen in den Wänden wirken sich deutlich negativ auf eine reine WLAN-Verbindung aus.

Bewährtes Design solide verarbeitet

Alle drei Adapter nebeneinander

Die beiden Magic WiFi-Adapter

Einzelansicht

Kindersicherung integriert

Die Verarbeitungs- und Materialqualität ist nicht außergewöhnlich, aber absolut solide und durchaus wertig. Das Gehäuse besteht vollständig aus Kunststoff, der sich aber haptisch angenehm und geschmeidig anfühlt. Die Kanten sind gerundet und es gibt nirgends scharfe Nahtstellen oder unsaubere Übergänge. Auf den beiden Magic WiFi-Adaptern befinden sich vorne zwei kleine Buttons, die auch als Status LEDs dienen. Da wir die Statusanzeige direkt am Gerät nicht benötigen, haben wir sie auf der Konfigurationsseite deaktiviert.

Die Ethernet-Schnittstellen sind ebenfalls sauber integriert. Am LAN-Adapter, der als Verbindung mit dem heimischen Router dient, ist eine einzelne Schnittstelle verbaut. An die WiFi-Adapter kann man zwei Geräte per Gigabit-Ethernet kabelgebunden verbinden. Praktisch finden wir auch, dass die Adapter gleich mit einer Kindersicherung versehen sind. Alle drei sind bis zu 3.600 Watt belastbar, theoretisch kann man also auch die Spül- oder Waschmaschine an den Schuko-Stecker anschließen.

