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Wilson Benesch präsentiert neue Tonabnehmer und den IGx Infrasonic Generator

Bildquelle: Wilson Benesch

Wilson Benesch präsentiert mit der neuen Tessellate Ti Serie High-End-Tonabnehmer und präsentiert dazu den IGx Infrasonic Generator zur Tieftonunterstützung hochwertiger Stereosysteme. Beide Produkte sollen neue Maßstäbe in Präzision und Klang für anspruchsvolle Musikliebhaber setzen.

Tesselate Ti Serie

Die Tesselate Ti Serie stellt die jüngste Entwicklung im Bereich Tonabnehmer dar und vereint modernste Materialien und Technologien, so Wilson Benesch. Die Serie umfasst Ti-B (Bor), Ti-S (Saphir) und das Spitzenmodell Ti-D (Diamant). Das Tonabnehmergehäuse wurde in Zusammenarbeit mit Renishaw PLC und der University of Sheffield entwickelt und mit modernster additiver 3D-Fertigungstechnologie hergestellt. Mehrere Hochleistungslaser kommen beim sogenannten selektiven Lasersintern (SLS) zum Einsatz, um Titanpartikel Schicht für Schicht zusammenzuschweißen und so ein einteiliges Tonabnehmergehäuse zu konstruieren. Keinerlei unnötige Masse ist vorhanden und die einzigartige Metallstruktur des verwendeten Materials soll eine bisher unerreichte interne Dämpfung ermöglichen.

Wilson Benesch setzt dabei auf eine halboffene Bauweise des Headshells und so erreichen die Ti Tonabnehmer höchste Steifigkeit bei minimaler Masse und maximaler Dämpfung. Auch die reflektierenden Oberflächen werden auf ein Minimum reduziert. Zudem wird ein innovatives Hybrid-Nadelträger-Design verwendet, das fortschrittliche Nagelträgermaterialien mit unidirektionaler Kohlefäserdämpfung kombiniert. Das hat einen Zugewinn an Steifigkeit und Dämpfung zur Folge, fügt aber praktisch keine Masse hinzu. Der Hybrid-Nadelträger ist je nach Modell mit Bor, Saphir und Diamant erhältlich.

iGX Infrasonic Generator

Der Wilson Benesch IGx Infrasonic Generator erreicht laut Hersteller bis zu 12Hz und soll die Klangbühne in einer Art und Weise transformieren, wie es für herkömmliche Subwoofer nicht möglich ist. Nicht nur den Bässen verleiht der IGx eine enorme Tiefe, das gesamte Klangbild soll lebendiger und voller wirken. Das geometrisch optimierte Gehäuse mit Doppelschwingspulen-Antrieb in Push-Pull-Konfiguration ist mit einer speziell entwickelten Membran aus Kohlefaser-Polyethylenterephthalatn bestückt. Das Material der nur 110g leichten Membran wird exklusiv in Europa für Wilson Benesch gewebt und setzt, eigenen Angaben nach, den Industriestandard sowohl in Bezug auf Steifigkeit als auch auf Dämpfung. Die Außenstruktur ist kreisförmig und wirkt jeglichen Resonanzen effektiv entgegen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen dynamischen Antrieb hat der IGx keinen Korb. Während der Wiedergabe wird die Position der leichten Membran von zwei 82-mm-Schwingspulen und zwei Hochleistungs-NdFeB-Magneten bestimmt und gesteuert, die in einer Push-Pull-Formation arbeiten.

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Preise und Verfügbarkeit

Die Wilson Benesch Tessellate Ti Serie und der IGx Infrasonic Generator werden exklusiv durch die IAD GmbH vertrieben und sind im Fachhandel erhältlich.

Tesselate Ti Serie: ab 6.490 Euro

IGx Infrasonic Generator: 32.990 Euro

Weitere Informationen auf der Website:

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