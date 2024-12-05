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Sky WOW inklusive Paramount+ für 2,99 EUR

Sky bietet das Jahresabo für seinen Streaming-Dienst WOW mit Filme & Serien-Paket für kurze Zeit inklusive Paramount+ zum Preis von 2,99 EUR pro Monat an. Im Rahmen des Bestellvorgangs wird ein Gutschein für Paramount+ erstellt und per E-Mail verschickt, der eine Registrierung bei Paramount+ ermöglicht. Das Angebot gilt für Neukunden bis zum 24.12.2024.

Wichtig: WOW Premium mit 1080p-Streaming und 5.1-Sound ist nur für 7 Tage ohne Aufpreis inklusive und wird danach mit 5 EUR pro Monat zusätzlich berechnet, sofern es nicht gekündigt oder bereits während der Bestellung entfernt wird.

www.wowtv.de

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