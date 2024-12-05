News

"Werewolves" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Werewolves" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Stephen C. Miller mit Frank Grillo, Katrina Law, Ilfenesh Hadera und Lou Diamond Phillips erscheint am 23.01.2025 als Ultra HD Blu-ray sowie als einfache Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

