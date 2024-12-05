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Denon präsentiert neuen Referenz-CD/SACD-Player

Bildquelle: Denon

Mit dem DCD-3000NE stellt Denon einen neuen hochwertigen CD-/SACD-Player vor, der auch die Wiedergabe hochauflösender Audiodateien und DSD512 von Datenträgern unterstützt. Für die Wandlung sorgt ein integrierter Vierfach-DAC, der Eingangssignale mit bis zu 384kHz/24-Bit unterstützt (Audiodateien auf DVD-R/RW und DVD+R/RW werden mit bis zu 192kHz/24-Bit unterstützt). An Bord ist auch das bewährte Ultra AL32 Processing und ein Pure Direct-Modus. Beim Laufwerk setzt man auf den bewährten patentierten S.V.H.-Mechanismus (Supress Vibration Hybrid). Der Lieferumfang umfasst eine Infrarot-Fernbedienung, aber auch direkt am Gerät kann der Player mit integrierten Bedienelementen und einem feinauflösenden Display bedient werden.

Im typischen Design in Schwarz oder Premium-Silber eignet sich der DCD-3000NE auch perfekt für die Kombination mit dem PMA-3000NE Stereo-Vollverstärker von Denon. Der Denon DCD-3000NE ist für 2.500 Euro (UVP) bereits in Kürze im Fachhandel erhältlich.

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