Weitere AC/DC-Klassiker erscheinen als "Gold Vinyl"-Editionen

Sony Music veröffentlicht weitere Studio-Alben von AC/DC als neue "50th Anniversary"-Editionen auf "goldenem Vinyl". Nach der ersten Welle im März erscheinen im Juni noch die Alben "Let There Be Rock", "If You Want Blood You'Ve Got It", "'74 Jailbreak", "Ballbreaker", "Stiff Upper Lip" und "Rock or Bust" in "Gold Vinyl"-Optik.

Der Verkaufsstart ist für den 21.06.2024 geplant.

21.06.2024

15.03.2024

