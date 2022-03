News

Warner zeigt "Deleted Arkham Scene" aus "The Batman"

Warner hat eine aus der Kinofassung von "The Batman" geschnittene Szene bei YouTube veröffentlicht. Die "Deleted Arkham Scene" ist rund fünf Minuten lang:

Der neue Batman-Film von Matt Reeves mit Robert Pattinson als Bruce Wayne läuft seit Anfang März in den deutschen Kinos und erscheint laut Handelsinformationen voraussichtlich am 02.06.2022 in Deutschland auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Bereits ab dem 18.04.2022 soll "The Batman" als "Heimkino"-Premiere bei Streaming-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erhältlich sein - auch in Ultra HD.

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray von "The Batman" werden auch als Steelbook veröffentlicht.

Die Ultra HD Blu-ray von "The Batman" wird laut dem offiziellen britischen Warner Online-Shop voraussichtlich deutschen und englischen Dolby Atmos-Ton bieten.

bereits erhältlich:

