News
Neue 4K Ultra HD Blu-rays & Steelbooks von Warner, Universal & Paramount (Update)
05.09.2025 (Karsten Serck)
Warner, Universal und Paramount veröffentlichen in den nächsten Monaten zahlreiche neue Ultra HD Blu-rays und insbesondere Steelbooks.
Update: Bei Amazon sind jetzt auch die neuen 4K-Steelbooks von Event Horizon, Sleepy Hollow, The Crow, Pulp Fiction und Die 10 Gebote vorbestellbar.
11.09.2025
- Nobody - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Nobody - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Dark Knight Trilogy - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Dark Knight Trilogy - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
09.10.2025
- Halloween Trilogy [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Halloween Trilogy [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- A Quiet Place - 3 Filme [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- A Quiet Place - 3 Filme [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Smile 2 Filme Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Smile 2 Filme Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Ring (2002) [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Ring (2002) [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
23.10.2025
- Aeon Flux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Aeon Flux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Scarface - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Scarface - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der weiße Hai 50th Anniversary [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der weiße Hai 50th Anniversary [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Alle Mörder sind schon da - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Alle Mörder sind schon da - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
30.10.2025
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [Blu-ray] bei Amazon.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [Blu-ray] bei jpc.de
06.11.2025
Anzeige
- Event Horizon - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Event Horizon - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Pulp Fiction - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Pulp Fiction - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Sleepy Hollow - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Sleepy Hollow - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Crow - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Crow - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Grinch - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Grinch - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
07.11.2025
- Zurück in die Zukunft - 40th Anniversary Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Zurück in die Zukunft II - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Zurück in die Zukunft III - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Zurück in die Zukunft - 40th Anniversary Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Zurück in die Zukunft II - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Zurück in die Zukunft III - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
20.11.2025
- Casino - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Casino - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
11.12.2025
Dezember 2025
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel [Blu-ray] bei jpc.de
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel [Blu-ray] bei Amazon.de
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel [Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.