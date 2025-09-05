News

Neue 4K Ultra HD Blu-rays & Steelbooks von Warner, Universal & Paramount (Update)

05.09.2025 (Karsten Serck)

Warner, Universal und Paramount veröffentlichen in den nächsten Monaten zahlreiche neue Ultra HD Blu-rays und insbesondere Steelbooks. 

Update: Bei Amazon sind jetzt auch die neuen 4K-Steelbooks von Event Horizon, Sleepy Hollow, The Crow, Pulp Fiction und Die 10 Gebote vorbestellbar.

11.09.2025

09.10.2025

23.10.2025

30.10.2025

06.11.2025

Anzeige

07.11.2025

20.11.2025

11.12.2025

Dezember 2025

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK