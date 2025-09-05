News
James Bond 007 Sean Connery-Filme auch einzeln auf 4K Ultra HD Blu-ray
05.09.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht die bereits als "James Bond: Sean Connery 6-Film Collection" veröffentlichten James Bond-Filme mit Sean Connery auch einzeln auf Ultra HD Blu-ray. Die sechs Ultra HD Blu-rays werden ab dem 06.11.2025 im Handel erhältlich sein.
