News

James Bond 007 Sean Connery-Filme auch einzeln auf 4K Ultra HD Blu-ray

05.09.2025 (Karsten Serck)

Warner veröffentlicht die bereits als "James Bond: Sean Connery 6-Film Collection" veröffentlichten James Bond-Filme mit Sean Connery auch einzeln auf Ultra HD Blu-ray. Die sechs Ultra HD Blu-rays werden ab dem 06.11.2025 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK