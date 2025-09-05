News

SciFi-Thriller "Osiris" mit Linda Hamilton erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Osiris" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Film mit Linda Hamilton über die Entführung einer Special Forces-Truppe durch ein außerirdisches Raumschiff erscheint am 20.11.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

