Warner: "Shazam! Fury of the Gods" jetzt im Kino und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Shazam! Fury of the Gods" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der zweite "Shazam!"-Kinofilm mit Zachary Levi läuft seit heute in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Verlauf des Sommers fürs Heimkino. Der genaue VÖ-Termin ist bislang noch offen.

bereits erhältlich:

