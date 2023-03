News

tvOS 16.4 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 16.4 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Laut dem offiziellen Changelog gibt es neben verschiedenen Bugfixes jetzt eine neue Einstellungs-Option, die automatisch das Display abdunkelt, wenn blitzende Lichter erkannt werden:

This update adds Dim Flashing Lights, an accessibility option to automatically dim the display of video when flashes of light or strobe effects are detected, and includes performance and stability improvements.

Bereits in den letzten Monaten gab es mehrere kleinere Bugfix-Updates für die Apple Streaming-Box. Mit tvOS 16.2 hatte Apple zuletzt u.a. verschiedene Änderungen bei Siri und Apple Music eingeführt.

