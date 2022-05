News

Vodafone stellt Kabelnetz auf bundesweit einheitliche TV-Frequenzen um

Vodafone vereinheitlicht bundesweit die TV-Frequenzen im Kabelnetz. Das bislang regional unterschiedlich genutzte Frequenzspektrum soll ab August 2022 bundesweit vereinheitlich werden. Zahlreiche TV-Sender und Hörfunkprogramme erhalten dadurch eine neue Frequenz.

Zur Verbreitung des TV-Signals unterhält Vodafone insgesamt fünf große Sendezentren, in denen die ankommenden Daten der TV-Sender in sendefähige Signale aufbereitet und in regionale Verteilnetze weitergeleitet werden. Dort gibt es regionale Technik-Standorte (Hubs) zur Erweiterung des Angebots um regionale TV-Programme und die Weiterleitung in die verschiedenen Empfangsregionen.

Die Anpassung in den regionalen Hubs erfolgt laut Vodafone schrittweise über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Im bayerischen Landshut stellt Vodafone die Frequenzen schon in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni um. Abgeschlossen sein soll die Frequenz-Umbelegung im April 2023.

Die Umstellungen sollen jeweils in der Nacht erfolgen. Empfangsgeräte von Vodafone, Unitymedia oder Sky sowie einzelne Fernsehgeräte sollen die Sender nach der Umstellung automatisch finden. Ansonsten ist ein Sendersuchlauf erforderlich.

Vodafone hat bereits 2021 damit begonnen, das Netz für die nun folgende Frequenz-Umbelegung vorzubereiten. Dazu gehörte die Einführung eines bundesweit einheitlichen Programm-Angebotes und eine größere Senderumstellung in den Kabel-Netzen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg.

Die abschließende Volldigitalisierung des Radioangebotes im Kabel-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg plant Vodafone im Frühjahr 2023. Dann werden die analogen Radiosender abgeschaltet. Die vorherige digitale Aufschaltung der Radiosender beginnt bereits im August 2022.

Informationen zur Frequenz-Umbelegung gibt es auf der Service-Seite www.vodafone.de/frequenzumbelegung. Ab Juni soll dort über eine Adress-Suche auch der Umstellungszeitpunkt für den eigenen Wohnort abrufbar sein.

