"The Contractor" mit Chris Pine bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Contractor" bald auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Chris Pine startet am 14.04.2022 in den deutschen Kinos. Laut ersten Handelsinformationen ist die Heimkino-Veröffentlichung für den 29.07.2022 geplant. Details zur Ausstattung liegen bislang noch nicht vor.

In "The Contractor" geht es um einen ehemaligen Elite-Soldaten, der nach seiner Entlassung einen neuen Job bei einer privaten Militär-Firma findet und gleich bei seinem ersten Auftrag in eine Verschwörung gerät.

Regie führte "Metropia"-Regisseur Tarik Saleh, der mit Liam Neeson demnächst bei "Charlie Johnson in the Flames" zusammenarbeitet.

