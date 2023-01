News

Vier neue Musik-Sender auf Astra gestartet

Ab sofort sind vier neue deutsche Musik-Sender via Satellit zu empfangen.

Die Programme "Deluxe Dance by Kontor", "Deluxe Rock", "Deluxe Rap" und "Deluxe Flashback" werden via Satellit Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 12699 MHz V (SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2-8PSK) in SD-Auflösung ausgestrahlt.

Aufgrund des Übertragungsverfahrens und dem verwendeten H.264-Codec ist für den Empfang typischerweise ein HDTV-Receiver erforderlich. Für den Ton kommt MP2 mit einer Bitrate von gerade einmal 128 kbit/s zum Einsatz. Das ist weniger als beim bereits seit längerer Zeit empfangbaren "Deluxe Music" wo immerhin 192 kbit/s genutzt werden.

Bereits im Dezember hatte die "Channel Factory" von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) die Genehmigung für 14 Fernsehspartenprogramme erhalten, die als "Free TV" u.a. via Satellit ausgestrahlt werden sollen.

Neben den vier jetzt auf Sendung gegangenen Musikprogrammen handelt es sich dabei um vier Reportage­programme ("XPLORE", "Hip Trips", "One Terra", "R-Adventure Channel"), zwei Dokumentationsprogramme ("History-TV", "Animals-TV") sowie vier Serien- bzw. Spielfilmprogramme ("Crime Mania", "Series non stop" "Rediscover", "Costumes only").

Wann diese weiteren Programme via Astra 19.2° auf Sendung gehen werden, ist noch offen.

