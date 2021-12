"Venom - Let There Be Carnage" schon zu Weihnachten auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

News

"Venom: Let There Be Carnage" erscheint offiziell am 27.12.2021 auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Einige Vorbesteller könnten den zweiten "Venom"-Film mit Tom Hardy aber schon unter dem Weihnachtsbaum vorfinden, da der Versand der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray teilweise schon begonnen hat. Alternativ ist der Film in 4K & HDR auch bereits bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich.

"Venom: Let There Be Carnage" wird im englischen Originalton auf Ultra HD Blu-ray mit einem Dolby Atmos-Mix sowie auf Blu-ray Disc in DTS HD MA 5.1 präsentiert. Der deutsche Ton ist auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc als DTS HD MA 5.1-Mix zu finden.

Neben den Heimkino-Editionen in Standard-Verpackung auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc wurde auch ein 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook veröffentlicht.

Als Bonus-Material enthält "Venom: Let There Be Carnage" auf Blu-ray Disc mehrere Making of-Featurettes sowie Deleted Scenes und Outtakes.

