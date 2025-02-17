News

Erster "Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert"-Trailer online

Hans Zimmer hat den ersten Trailer für sein neues Konzert-Event "Diamond in the Desert" veröffentlicht:

Der Film zeigt Highlights aus Soundtracks von Filmen wie Dune, Gladiator und Interstellar vor ausgewählten Kulissen in Dubai, die von Gesprächen mit Künstlern wie Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Jerry Bruckheimer oder Johnny Marr begleitet werden und soll in deutschen Kinos ab dem 19.03.2025 zu sehen sein und erscheint am 31.10.2025 inklusive Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.