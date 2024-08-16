News

Thriller "The Boneyard" mit Mel Gibson erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Boneyard" im November auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Asif Akbar mit Mel Gibson und Brian Van Holt über die FBI-Jagd nach einem Serienmörder kam hierzulande im Unterschied zu den USA nicht ins Kino sondern erscheint am 08.11.2024 direkt auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

