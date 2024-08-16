News

"Barbapapa - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

One Gate Media veröffentlicht "Barbapapa - Die komplette Serie" im Oktober auf Blu-ray Disc. Die zwei Staffeln der Animations-Serie aus den 70er Jahren sowie die Folgeserie "Um die Welt mit Barbapapa" mit insgesamt 150 Folgen erscheinen am 17.10.2024 mit deutschem Dolby Digital 2.0-Ton auf zwei Blu-ray Discs.

