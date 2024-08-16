News
Amazon: "3 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR" nur noch für kurze Zeit
16.08.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bei Amazon läuft nur noch bis Ende der Woche die Aktion "3 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR". Außerdem sind zahlreiche Bundles und Boxsets mit Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs im Angebot:
- "3 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR" mit "Top Gun: Maverick" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis " Sparen: Erhalte 3 für 50€" auf der Produktseite) (bis 18.08.)
- Godzilla Kong Monsterverse Limited 5-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 74,87 EUR
- Fast & Furious 10 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 95,87 EUR
- Beverly Hills Cop - 3 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 46,77 EUR
- Top Gun 2-Movie-Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 30,97 EUR
- Jurassic World Trilogie (4K Ultra HD Blu-ray) 42,27 EUR
- Zurück in die Zukunft - Trilogie (4K Ultra HD Blu-ray] 31,87 EUR
- Matrix 4-Film Déjà Vu Collection (4K Ultra HD Blu-ray)
- The Dark Knight Trilogy [4K Ultra HD Blu-ray)
- Der Hobbit: Die Spielfilm Trilogie [4K Ultra-HD Blu-ray]
- A Quiet Place 2-Movie Collection (4K Ultra HD Blu-ray)
- Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer + Jim Knopf und die Wilde 13 (4K Ultra-HD Blu-ray) 34,97 EUR
- Sonic the Hedgehog - 2-Movie Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 27,87 EUR
- 9 Movie Action Collection [Blu-ray] 11,77 EUR
- 9 Movie Action Collection - Vol. 2 [Blu-ray] 11,87 EUR
- Cornetto Trilogie: The World's End / Hot Fuzz / Shaun of the Dead [Blu-ray] 8,27 EUR
- Rocky - Complete Saga [Blu-ray] 17,47 EUR
- Friends - Die komplette Serie (Blu-ray) 53,47 EUR
- Californication - Die komplette Serie [Blu-ray] 31,27 EUR
- Practical Magic/Die Hexen von Eastwick [Blu-ray] 8,97 EUR
- Miss Undercover / Miss Undercover 2 [Blu-ray] 8,87 EUR
- Cloverfield & 10 Cloverfield Lane [Blu-ray] 8,27 EUR
- Blues Brothers/Blues Brothers 2000 [Blu-ray] 12,94 EUR
- Supernatural - Die komplette Serie - Blu-ray 133,97 EUR
- Die Sopranos: Die ultimative Mafiabox [Blu-ray] 79,87 EUR
- The Wire: Die komplette Serie [Blu-ray] 55,97 EUR
- Police Academy - Collection 1-7 29,87 EUR
- Lethal Weapon 1-4 - Collection [Blu-ray] 14,87 EUR
- Downton Abbey - Collector's Edition + Film [Blu-ray] 42,97 EUR
- Monsters Collection [Blu-ray] 31,97 EUR
- Die nackte Kanone 1-3 - 3 on 1 (Blu-ray) 9,47 EUR
- Johnny English 1 & 2 [Blu-ray] 7,97 EUR
- Daddy's Home 1 + 2 [Blu-ray] 12,47 EUR
- Drachenzähmen leicht gemacht 1&2 [Blu-ray] 12,47 EUR
- 48 Stunden - Double Feature (Blu-ray) 13,47 EUR
- Ted 1 & 2 Box [Blu-ray] 10,87 EUR
- Shogun [Blu-ray] 11,87 EUR
- Sharknado 1-6 UNCUT [Blu-ray] 16,99 EUR
- So war der wilde Westen Vol. 2 (Blu-ray) 13,00 EUR
- Piraten Klassiker (3 Filme) [Blu-ray] 7,87 EUR
