"The Wolf of Wall Street" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "The Wolf of Wall Street" auf Ultra HD Blu-ray. In den USA wurde die 4K-Premiere des Martin Scorsese-Klassikers mit Leonardo DiCaprio aus dem Jahr 2013 für den 14.12.2021 angekündigt. Die Ultra HD Blu-ray enthält das bereits zuvor veröffentlichte Bonus-Material und erscheint auch als Steelbook.

Für Deutschland ist noch kein VÖ-Termin für die "The Wolf of Wall Street" Ultra HD Blu-ray bekannt. Hierzulande wird der Film von Universal vertrieben.

