"The Who: Who’s Next" erscheint als "Super Deluxe Edition" Blu-ray Disc/CD-Set mit Dolby Atmos

"The Who" veröffentlichen ihr Album "Who's Next" aus dem Jahr 1971 in einer neuen "Super Deluxe Edition". Das Box-Set enthält neben 10 CDs mit dem remasterten Album, zusätzlichen Titeln aus dem unvollendeten "Life House"-Projekt, Demos, Bonus-Tracks und Live-Aufnahmen auch eine Blu-ray Disc inklusive neuem Dolby Atmos-Mix von Steven Wilson. Die Blu-ray Disc wird nur in dem Super Deluxe Set erhältlich sein.

Parallel erscheint "Who's Next" auch als remasterte CD und LP-Editionen in verschiedenen Ausführungen, die neben dem remasterten Album auch einen Teil der zusätzlichen Aufnahmen des Deluxe-Sets enthalten.

"The Who: Who’s Next" wird ab dem 15.09.2023 im Handel erhältlich sein.

