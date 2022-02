News

"The King's Man - The Beginning" jetzt in 4K & Dolby Vision bei Apple iTunes

Disney bietet "The King's Man - The Beginning" jetzt bei Disney+ sowie bei Apple iTunes in 4K & HDR an. Bei Apple sind neben Dolby Vision auch englischer Dolby Atmos-Sound sowie verschiedene iTunes Extras dabei.

"The King's Man - The Beginning" erscheint am 10.03.2022 auch auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird in der Erstauflage als Steelbook veröffentlicht und mit einem englischen Dolby Atmos-Mix sowie deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein.

Matthew Vaughns Prequel von "Kingsman – The Secret Service" und "Kingsman – The Golden Circle" erscheint auch in einem "Kingsman"-Trilogie-Set auf Blu-ray Disc.

The King's Man - The Beginning (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• The King's Man: Das größte Spiel beginnt

• No Man's Land: Der stille Messerkampf - Tranchiert

• Gedenken und Sinnfindung

• Offizieller Red Band Trailer

The King's Man - The Beginning (Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (DTS HD MA 7.1), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• The King's Man: Das größte Spiel beginnt

• No Man's Land: Der stille Messerkampf - Tranchiert

• Gedenken und Sinnfindung

• Offizieller Red Band Trailer

