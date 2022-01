News

Warner: "The Batman" startet im XXL-Format im Kino

Warner präsentiert nach Christopher Nolans "The Dark Knight"-Trilogie mit "The Batman" im Frühjahr ein ganz neues Bruce Wayne Action-Abenteuer im Kino.

Der neue Batman-Film von Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle wird voraussichtlich noch länger werden als die früheren Batman-Filme.

Der "Hollywood Reporter" hat aus dem Umfeld von Warner erfahren, dass die Kinofassung von "The Batman" eine Laufzeit von 175 Minuten haben soll. Dazu gehört auch ein rund acht Minuten langer Abspann. Bislang war "The Dark Knight Rises" mit rund 164 Minuten der längste "Batman"-Film.

"The Batman" soll laut den aktuellen Planungen am 03.03.2022 in den deutschen Kinos starten.

