"The Ice Road"-Thriller mit Liam Neeson erst später im Kino



Wild Bunch hat den Kinostart des neuen Liam Neeson-Thrillers "The Ice Road" verschoben. "The Ice Road" sollte ursprünglich am 26.08.2021 in den deutschen Kinos starten und wird jetzt aber voraussichtlich erst ab dem 14.10.2021 zu sehen sein. Somit dürfte auch mit der Heimkino-Veröffentlichung auf Blu-ray Disc erst im kommenden Jahr zu rechnen sein.

In dem neuen Film von "The Punisher"-Regisseur Jonathan Hensleigh spielt Neeson einen Ice Road-Trucker, der nach dem Einsturz einer abgelegenen Diamantenmine auf eine Rettungsmission zum Wettlauf gegen die Zeit mit noch unvorhersehbaren Gefahren geschickt wird.

