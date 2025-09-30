News

SciFi-Drama "The End" erscheint auf Blu-ray Disc

Mubi veröffentlicht "The End" auf Blu-ray Disc. Das Science Fiction-Drama von Joshua Oppenheimer mit Tilda Swinton über die Überlebenden einer unbewohnbar gewordenen Welt in einem unterirdischen Bunker erscheint am 30.10.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

