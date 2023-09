News

Die Disney+ Streaming-Highlights im Oktober

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Highlights

Marvel Studios' „Loki“ – Staffel 2 ab 6. Oktober auf Disney+ (Marvel) „The Boogeyman“ ab 11. Oktober auf Disney+ (Star) „Geistervilla“ ab 4. Oktober auf Disney+ (Disney)



FX’s „Dear Mama“ ab 4. Oktober auf Disney+ (Star)

„Gänsehaut“ ab 13. Oktober auf Disney+ (Star)

„Die Löwen von Sizilien“ ab 25. Oktober auf Disney+ (Star)

Weitere Neuheiten

11. Oktober

+ 4Ever – Staffel 1 (Disney)

+ Algiers, America – Staffel 1 (Star)

+ Death in Paradise – Staffel 12 (Star)

18. Oktober

+ Appendage (Star)

20. Oktober

+ A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night in Color (Marvel)

25. Oktober

+ Praise Petey – Staffel 1 (Star)

27. Oktober

+ Trap Jazz (Star)

Neue Katalog-Titel

4. Oktober

+ Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 2 (National Geographic)

6. Oktober

+ Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig (Star)

+ Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele (Star)

+ Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht (Star)

+ Campingfreuden (Disney)

+ Chip und Chap auf hoher See (Disney)

+ Das Geigenkonzert (Disney)

+ Donald, der Hobbytapetierer (Disney)

+ Old MacDonald hat 'ne Farm (Disney)

+ Ist die Katze aus dem Haus ... (Disney)

+ Das Zauberschiff (Disney)

+ Nashorn im Galopp (Disney)

11. Oktober

+ Kiya & die Kimoja Helden – Staffel 1 (Disney)

13. Oktober

+ Die Noobs – Klein aber gemein (Star)

+ Probezeit (Star)

+ That Night – Ein heißer Sommer (Star)

18. Oktober

+ Homeland – Staffel 1-8 (Star)

20. Oktober

+ Goodbye Lover (Star)

+ Beilight – Biss zum Abendbrot (Star)

25. Oktober

+ Distances (Star)

+ The Way of Tea (Star)

+ Censor of Dreams (Star)

+ Rise of a Star (Star)

+ Chuchotages (Star)

+ Timecode (Star)

+ Wave (Star)

+ Wohnfläche: Null Quadratmeter (Star)

27. Oktober

+ Q & A (Star)

+ Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten (Disney)

