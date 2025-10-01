News
Action-Thriller "Marco" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
01.10.2025 (Karsten Serck)
Busch Media veröffentlicht "Marco" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der indische Action-Thriller von Haneef Adeni über den Rachefeldzug des schwarzen Schafs einer Gangsterfamilie erscheint am 11.12.2024 mit DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook verschiedenen Cover-Varianten. Als Bonus-Material sind Trailer und ein 24-seitiges Booklet geplant.
Update: "Marco" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Marco - Mediabook A-G [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Marco - Mediabook A-G [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
