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Takumi erweitert Turntable-Serie um Level 1.1

Bildquelle: Takumi / Drei H Vertrieb

Mit dem neuen Takumi Level 1.1 erweitert der Hersteller Takumi seine Plattenspieler-Serie um ein neues Einstiegsmodell unterhalb des Level 2.1. Das neue Modell richtet sich sowohl an Vinyl-Einsteiger als auch anspruchsvolle Musikliebhaber und übernimmt zahlreiche Konstruktionsmerkmale des größeren Modells.

Wie beim Level 2.1 setzt Takumi auf ein resonanzoptimiertes Acryl-Chassis, Riemenantrieb und eine auf ruhigen, stabilen Lauf ausgelegte Konstruktion. Der wesentliche Unterschied liegt im Antrieb: Während das größere Modell mit einem geregelten DC-Motor arbeitet, kommt beim Level 1.1 ein klassischer AC-Motor mit elektronischer Umschaltung zwischen 33⅓ und 45 U/min zum Einsatz.

Ansicht des Level 1.1 von vorne

Besonderes Augenmerk legt Takumi auf die mechanische Entkopplung: Acryl-Plattenteller, Aluminium-Unterteller und Spindel sind voneinander entkoppelt, sodass Schallplatte und Plattenteller eine isolierte rotierende Masse bilden. Der CNC-gedrehte Acryl-Plattenteller soll eine hohe Rundlaufgenauigkeit gewährleisten. Das Hauptlager besteht aus einer Keramikspindel in einer ölgelagerten Messinghülse mit gehärteter Stahlkugel als Lagerpunkt zur Reibungsminimierung.

Der Plattenspieler steht auf drei entkoppelten Füßen zur Vibrationsreduzierung. Zudem kommt derselbe Tonarm wie beim größeren Level 2.1 zum Einsatz. Der Takumi Level 1.1 ist in Schwarz sowie Acryl transparent erhältlich und ab sofort zu einer UVP von 1.295 Euro verfügbar.

Detailbilder:

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