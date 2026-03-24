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Apple tvOS 26.4 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 26.4 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Laut dem offiziellen Changelog behebt das Update ein Problem mit der Audiowiedergabe, das beim Wechseln zwischen verschiedenen Audioformaten wie Dolby Atmos und Stereo auftreten kann.

Die Apple TV-App wurde um einen "Genius Browse"-Bereich mit Empfehlungen für Filme und TV-Serien erweitert. Außerdem wurden die iTunes-Apps für Filme und Fernsehsendungen entfernt und alle Inhalte in die Apple TV-App integriert.

Apple TV

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