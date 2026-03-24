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Sharp TiVo TV zum Bestpreis bei Kaufland

Bildquelle: Sharp

Sharp startet gemeinsam mit Kaufland eine exklusive Verkaufsaktion für einen 50-Zoll-QLED-Fernseher. Der Sharp 50HM5245E ist ab dem 26. März im Rahmen der Aktion für 299 Euro in Kaufland-Filialen erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699 Euro.

Der 50-Zoll-TV bietet 4K Ultra HD Auflösung (3840 x 2160 Pixel) sowie Unterstützung für HDR10, HLG und Dolby Vision. Audio-seitig wird Dolby Atmos zum Einsatz. Als Smart-TV-Plattform ist TiVo integriert, wodurch Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube, Prime Video oder HBO Max direkt verfügbar sind. Zur weiteren Ausstattung zählen ein integrierter Triple-Tuner für DVB-T2/C/S2 sowie mehrere HDMI- und USB-Anschlüsse für externe Zuspieler wie Spielkonsolen oder Soundbars.

Das Aktionsangebot gilt ausschließlich in Kaufland-Filialen und nur solange der Vorrat reicht. Mit dem stark reduzierten Preis positioniert sich der Sharp 50HM5245E klar als preisorientiertes Einstiegsmodell im 50-Zoll-Segment.

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