News

"Star Trek: Discovery - Staffel 4" jetzt auch bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery" wird nach einer sehr kurzfristigen Entscheidung von ViacomCBS ab heute beim Live TV-Streaming-Dienst Pluto TV in Deutschland gezeigt und ist gleichzeitig auch zum Kauf bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich. Dort kann neben den einzelnen Episoden auch ein Staffelpass erworben werden. Amazon bietet die Serie nur in der deutschen Synchronfassung an während bei Apple nur die englische Originalfassung erhältlich ist.

Die ersten drei Staffeln von "Star Trek: Discovery" sind auch bereits auf Blu-ray Disc erhältlich. Eine Blu-ray Disc-Veröffentlichung der vierten Staffel wurde bislang noch nicht angekündigt.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.