"Star Trek: Discovery - Staffel 4" startet noch diese Woche in Deutschland

ViacomCBS kündigt den Start der vierten Staffel von "Star Trek: Discovery" noch für diese Woche in Deutschland an. Damit reagiert der Medienkonzern auf die Kritik an seinen Plänen, die Serie außerhalb der USA bis zum Start des Streaming-Dienstes Paramount+ zurückzuhalten. Zuvor hatte ViacomCBS seine Vereinbarung mit Netflix gekündigt und auch die bisherigen drei Staffeln von Netflix zurückgezogen.

Bereits ab dem 26.11. soll die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery" u.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz beim werbefinanzierten Live TV Streaming-Service "Pluto TV" von ViacomCBS zu sehen sein. Jede Woche sollen dort am Freitag, Samstag und Sonntag ab 21:00 Uhr auf dem Pluto TV Sci-Fi Channel und dem Pluto TV Star Trek Channel die neuen Folgen ausgestrahlt werden.

Außerdem wird die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery" in Deutschland ab dem 26.11. auch zum Kauf auf digitalen Plattformen wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erhältlich sein.

Die ersten drei Staffeln von "Star Trek: Discovery" sind auch bereits auf Blu-ray Disc erhältlich. Eine Blu-ray Disc-Veröffentlichung der vierten Staffel wurde bislang noch nicht angekündigt.

