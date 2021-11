News

Amazon: 4K Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs mit Sofort-Rabatt (Black Friday)

Amazon.de bietet auch am "Black Friday" wieder einmal als Reaktion auf andere Handelsangebote zahlreiche Blu-ray Discs und Ultra HD Blu-rays mit Sofort-Rabatt an. Der genaue Rabatt-Betrag wird in grüner Schrift mit dem Hinweis "Sparen Sie xx,xx € an der Kasse" bei den einzelnen Titeln angezeigt und am Ende der Bestellung an der Kasse abgezogen. Wie lange die einzelnen Angebote gelten werden, ist nicht bekannt und somit auch kurzfristige Änderungen möglich. Nachfolgend eine Auswahl von Titeln, bei denen derzeit ein Sofort-Rabatt verfügbar ist:

weitere Amazon "Black Friday"-Angebote:

Boxsets

Ultra HD Blu-rays ab 10,97 EUR

