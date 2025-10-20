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Disney: Finaler "Springsteen: Deliver Me From Nowhere"-Trailer online
20.10.2025 (Karsten Serck)
Disney und die 20th Century Studios haben den finalen Trailer für "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" veröffentlicht:
Das Bruce Springsteen-Biopic von Scott Cooper mit Jeremy Allen White über die Entstehungsgeschichte des 1982 veröffentlichten "Nebraska"-Albums soll am 23.10.2025 in den deutschen Kinos starten.
Am 24.10.2025 erscheint "Nebraska" als "Expanded Edition" inklusive der "Electric Nebraska"-Sessions als Blu-ray Disc/CD-Set.
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