Neue "My Lyngdorf"-App mit smarter Bedienung und KI-Radio

Lyngdorf hat mit der neuen My Lyngdorf App eine komplett überarbeitete Steuerzentrale für die eigenen TDAI-Streamingverstärker und MP-Prozessoren vorgestellt. Mit modernem, icon-basiertem Inferface werden verschachtelte Menüs ersetzt und direkter Zugriff auf alle zentralen Funktionen möglich.

Neu sind, unter anderem, KI-gestützte Radiovorschläge, visuelle Klangkurven, der Dark-/Light-Modus, größere Textdarstellung, Apple VoiceOver-Unterstützung sowie die freie Anordnung von Bedienelementen. Die neue App ersetzt die bisherige Remote-App und ist ab sofort für iOS und Android verfügbar. Laut Hersteller werden alle aktuellen Lyngdorf-Systeme, inklusive des neuen TDAI-2210, unterstützt.

Alle Lyngdorf-Modelle stehen im HiFi Forum Baiersdorf auf Anfrage zum Probehören bereit:

