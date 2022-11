News

"Spider-Man: No Way Home - Extended Version" jetzt in 4K & HDR bei Amazon & Apple

Sony bietet "Spider-Man: No Way Home" jetzt als "Extended Version" mit rund 11 Minuten neuer Szenen in digitaler Form in 4K & HDR u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Bei Apple gibt es auch Unterstützung für Dolby Vision sowie eine englische Dolby Atmos-Tonspur.

Im Kino war die erweiterte Fassung bereits im September unter dem Titel "Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version" zu sehen.

Ob die "Extended Version" zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

