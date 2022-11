News

Netflix: Neuer "Glass Onion: A Knives Out Mystery"-Trailer online

Netflix hat einen neuen Trailer für "Glass Onion: A Knives Out Mystery" veröffentlicht:

Die Fortsetzung von Rian Johnsons "Knives Out - Mord ist Familiensache" soll ab dem 23.12.2022 bei Netflix zu sehen sein.

Diesmal muss Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) einen Mordfall am Mittelmeer klären. Es handelt sich laut Netflix bei dem Film weniger um eine typische Fortsetzung als eher "um eine zweite Geschichte aus einem gemeinsamen Universum":

Während es in Knives Out – Mord ist Familiensache um die mörderische Beziehung zwischen Fleisch und Blut ging, rät uns Glass Onion: A Knives Out Mystery, bei der Auswahl enger Freunde lieber etwas vorsichtiger zu sein. Als der Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) einige seiner engsten und liebsten Freunde in sein Urlaubsdomizil auf seiner eigenen griechischen Insel einlädt, wird schnell deutlich, dass das Paradies alles andere als perfekt ist. Und als plötzlich eine Leiche auftaucht – wer wäre da besser geeignet, das Knäuel aus Geheimnissen zu entwirren, als Benoit Blanc?

Neben Daniel Craig sind in "Glass Onion: A Knives Out Mystery" u.a. Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline sowie Kate Hudson und Dave Bautista zu sehen.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.