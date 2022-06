News

Spider-Man-Filme und Venom starten bei Disney+

Disney hat eine neue Vereinbarung mit Sony geschlossen und kann die Spider-Man-Kinofilme ab Juli auch bei Disney+ zeigen. Die Vereinbarung umfasst aber noch nicht sämtliche Spider-Man-Kinofilme.

So sind "Spider-Man: Far From Home" und "Spider-Man: No Way Home" derzeit noch nicht dabei und auch von "Venom" wird zunächst nur der erste Teil bei Disney+ zu sehen sein.

01.07.2022

The Amazing Spider-Man

The Amazing Spider-Man 2: The Rise of Electro

Venom

08.07.2022

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: A New Universe

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.