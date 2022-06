News

Horror-Thriller "Hatching" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Capelight veröffentlicht "Hatching" im Oktober auf Blu-ray Disc & DVD.

Der finnische Horror-Thriller startet am 28.07.2022 in den deutschen Kinos und wird am 07.10.2022 als Mediabook mit Blu-ray Disc und DVD veröffentlicht.

Die Blu-ray Disc wird mit einem deutschen und finnischen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein und bietet als Bonus-Material Trailer und ein 24-seitiges Booklet.

