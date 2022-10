News

Soundtrack Live-Event "Two Steps from Hell - An Epic Music Experience" erscheint auf CD & LP

Sony Music veröffentlicht "Two Steps from Hell - An Epic Music Experience" im November auf CD und LP. Das Album enthält 28 Highlights der Live-Show, die die Soundtrack & Trailer-Musik-Spezialisten Thomas Bergersen und Nick Phoenix mitsamt Orchester und Chor auf ihrer "Two Steps from Hell"-Tournee live präsentiert haben und kommt am 04.11.2022 in den Handel.

"Two Steps from Hell - An Epic Music Experience" erscheint als Doppel-CD sowie als Vinyl-Edition mit drei 180 Gramm-LPs, die im "Direct Metal Mastering"-Verfahren (DMM) produziert wurden.

Tracklisting

CD 1

1 Empire of Angels - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

2 Cannon in D Minor - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

3 After the Fall - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

4 Unbreakable - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

5 Master of Shadows - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

6 Fire Nation - Live - Two Steps From Hell & Nick Phoenix

7 Evergreen - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

8 Am I Not Human? - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

9 Blackheart - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

10 Star Sky - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

11 Wings for Ukraine - Live - Two Steps From Hell & Thomas Bergersen

12 Strength of a Thousand Men - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

13 Victory - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

14 Wolf King - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

CD 2

1 Flight of the Silverbird - Live - Two Steps From Hell & Thomas Bergersen

2 Titan Dream - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

3 Dragon - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

4 Remember Me - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

5 El Dorado - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

6 Fall of the Fountain World - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

7 Impossible - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

8 Little Star - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

9 New Life - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

10 Never Give Up On Your Dreams - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

11 Rise Up - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

12 Protectors of the Earth - Live - Two Steps From Hell & Thomas Bergersen

13 Stormkeeper - Live - Two Steps From Hell / Phoenix, Nick

14 Heart of Courage - Live - Two Steps From Hell / Bergersen, Thomas

