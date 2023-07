News

Sony TA-AN1000 AV-Verstärker mit Dolby Atmos & DTS: X jetzt im Handel erhältlich

Der neue Sony TA-AN1000 Surround AV-Verstärker mit Dolby Atmos und DTS:X ist seit kurzem im Handel für 999 EUR erhältlich. Der 7.2-Kanal 8K AV-Verstärker mit HDMI 2.1 unterstützt auch 360 Spatial Sound Mapping womit zahlreiche Phantomlautsprecher im Raum verteilt werden können, um ein breiteres Hörfeld zu schaffen.

Der Sony TA-AN1000 unterstützt die HDR-Formate HDR10, HLG und Dolby Vision sowie IMAX Enhanced. Neben 8K werden via HDMI 2.1 auch die Wiedergabe von 4K/120, Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) unterstützt. Zudem ist der TA-AN1000 in der Lage, Tone Mapping mit HDR-Automatik und den automatischen Genre-Bildmodus für die PlayStation 5 an kompatible BRAVIA Fernseher durchzuleiten.

Neben DSD (Direct Stream Digital) gehören die Unterstützung von Spotify Connect, Chromecast, Apple Airplay 2 und "Works with Sonos" zur Ausstattung. Wenn der TA-AN1000 an einen BRAVIA Fernseher mit Acoustic Center Sync angeschlossen wird, lässt sich der Verstärker mit dem Ton des Fernsehers als Center-Lautsprecher kombinieren. Darüber hinaus kann der TA-AN1000 kabellos mit verschiedenen Lautsprechen und Subwoofern von Sony verbunden werden.

Weitere Details zum Gerät gibt es in einem umfangreichen Sony TA-AN1000 Special.

