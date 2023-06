News

"ABC: Lexicon of Love" erscheint als Dolby Atmos Blu-ray Disc & LP-Set

ABC veröffentlichen ihr Album "Lexicon of Love" aus dem Jahr 1982 in einer neuen "40th Anniversary Edition" auf Blu-ray Disc & LP. Das Set enthält 4 LPs sowie eine Blu-ray Disc mit neuen Dolby Atmos, Stereo & Instrumental-Mixen von Steven Wilson, Promo-Videos ("The Look Of Love", "Poison Arrow", "All Of My Heart") und dem 55 Minuten langen ABC-Film "Mantrap" erstmals in HD.

Die Vinyl-Edition wurde im "Half Speed Mastering"-Verfahren in den Abbey Road Studios neu produziert und neben dem auch einzeln erhältlichen Original-Album sind in dem Blu-ray/LP-Set noch zwei weitere Schallplatten mit verschiedenen Demos und Remixen sowie der Live-Aufnahme "The Lexicon Of Love Live At Hammersmith Odeon" aus dem Jahr 1982 dabei.

Der Verkaufsstart ist für den 04.08.2023 geplant.

